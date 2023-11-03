تشافي يكشف سبب خسارة برشلونة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سبب خسارة مباراة الكلاسيكو الماضية أمام ريال مدريد.

تشافي يكشف سبب خسارة برشلونة من ريال مدريد

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة و ريال سوسيداد: “ نشعر بالغضب، كنا نسيطر على المباراة والتفاصيل كانت كافية لتجعلنا نفوز ولكننا خسرنا بسبب الأخطاء وكان لدينا الوقت للتعلم”.

موعد مباراة برشلونة و ريال سوسيداد

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفاً علي نظيره ريال سوسيداد غدا السبت، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وتبدا مباراة برشلونة وريال سويسداد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القهارة، و الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة،و الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة المركز الرابع بـ24 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.