مدرب نانت يكشف تفاصيل اجتماعه مع مصطفى محمد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث بيير آريستوي المدير الفني لنانت الفرنسي عن تفاصيل جلسته مع الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الكناري قبل مباراة لانس الماضية من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسقط نانت أمام لانس برباعية نظيفة في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

وتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مباراة لانس بعد عودته من الإيقاف لمدة مباراتين بعد تعرضه للطرد في مباراة رين في مسابقة الدوري الفرنسي.

قال آريستوي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، أن عقد جلسة مع مصطفى محمد قبل مباراة لانس، وشرح له سبب إجلاسه على مقاعد البدلاء.

وتابع أن الجلسة كانت مع زميله ماتياس الذي شارك أساسيا في المباراة وقاد الهجوم، وأوضح لمصطفى أنه غاب عن الفريق في المباراتين الماضيتين أمام ستراسبروج ومونبيليه.

وواصل أن مصطفى محمد كانت ردة فعله رائعة للغاية، وهنأ زميله ماتياس آبلين على مستواته وما قدمه.

وتابع أن كيفين دوفيرن وفابيان سينتونزي يعانيان من الإصابة وعليه سيغيب الثنائي بشكل مؤكد عن المباراة المقبلة.

