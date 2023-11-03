مباراة زد.. هل تكتب نهاية رحلة أوسوريو مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية مساء اليوم أمام نظيره زد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفارس الأبيض الذي يسعى لتحقيق فوز يحافظ به على فرصه بالتواجد كمنافس حقيقي على لقب المسابقة.

كما تمثل مواجهة زد مفترق طرق للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بعد تعالي الأصوات المطالبة برحيله بعد الخسارة أمام إنبي في ظل تذبذب نتائج وعروض الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

بداية متعثرة للأبيض في الدوري الممتاز

ويعاني الزمالك منذ بداية الموسم من سوء النتائج بشكل كبير خاصة على المستوى المحلي، حيث خسر الفريق 7 نقاط من 15 نقطة بعد مرور 5 جولات من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وإنبي

وتعادل الزمالك في أول مباراتين له أمام بيراميدز والمقاولون قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي والمقاولون الا أنه تعثر مجدداً أمام إنبي في الجولة الخامسة.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط وبفارق 5 نقاط كاملة عن بيراميدز المتصدر.

أخطاء متكررة من أوسوريو

وأثارات الأخطاء المتكررة لأوسوريو منذ توليه منصب المدير الفني للزمالك غضب جماهير النادي في ظل إصراره على تغيير طريقة اللعب وتشكيل الفريق من مباراة لأخرى دون مبررات واضحة.

وتسبب عدم الإستقرار الفني في أزمة دفاعية واضحة للفريق الذي تلقى أهدافاً في شباكه في جكيع مبارياته بالدوري.

أوسوريو المدير الفني للزمالك

ولعب الزمالك 5 مباريات فشل خلالها في الخروج بشباكه نظيفة بينما استقبل 7 أهداف في مرماه.

وعلى المستوى الأفريقي لعب الزمالك مباراتين أمام آرتا سولار بطل جيبوتي في الدور 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية تلقت شباكه خلالها 3 أهداف رغم نجاحه في التأهل لثمن النهائي.

وأصبح عدم إستمرار أوسوريو في موقعه بمثاتبة مطلب جماتهيري قد تعجل به أي نتيجة سلبية في مباراة اليوم امام زد خاصة وأن الضغوط ستتضاعف على مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب والذي يسعى لتصحيح الأوضاع خلال الفترة المقبلة.