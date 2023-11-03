شراكة بين يويفا وفرانس فوتبول لتنظيم جائزة الكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قراره بالمشاركة في تنظيم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، بالتعاون مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال اليويفا في بيان رسمي: "يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري، المالكة لشركتي الإعلام فرانس فوتبول وليكيب، عن شراكة للمشاركة في تنظيم جائزة الكرة الذهبية الشهيرة، ابتداء من عام 2024".

وأعلن أيضًا: "يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري بالتعاون معًا إلى تعزيز الشهرة والتوسع العالمي لرياضة كرة القدم والجوائز، مع تعزيز الشعور بالوحدة والتعاون داخل مجتمع كرة القدم".

وكجزء من الاتفاقية، تظل مجموعة أموري مالكة العلامة التجارية للبالون دور، وستستمر في الإشراف على نظام التصويت، الذي سيبقى دون تغيير ومستقلًا، وسيساهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخبرته في مجال كرة القدم، في تسويق الحقوق التجارية العالمية وتنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي.

الكرة الذهبية

وشدد اليويفا على أن هذه الشراكة، ستعمل على تعزيز العلاقة والروابط التاريخية بين مجموعة أموري، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من نصف قرن.

أضافة جائزتان جديدتان في حفل الكرة الذهبية

كما سيتم استحداث جائزتين جديدتين، جائزة أفضل مدرب للرجال، ونفس الشيء في فئة السيدات.

سيتم إضافة الجائزتان الجديدتان إلى الجوائز الثمانية الحالية الموجودة، والتي تشمل الكرة الذهبية للرجال والكرة الذهبية للسيدات، وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب تحت سن 21، وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى، بالإضافة إلى جائزة جيرد مولر لأفضل هداف، وأفضل فريق كرة قدم للرجال وأفضل فريق كرة قدم للسيدات، وجائزة سقراط لتكريم المبادرات الاجتماعية أو الخيرية للاعبين.

تمنح جائزة الكرة الذهبية سنويا، من قبل مجلة فرانس فوتبول منذ عام 1956، وهو نفس العام الذي أنشئت فيه بطولة كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري أبطال أوروبا حاليا).

وستشارك قائمة تضم 100 صحفي، من أفضل 100 دولة مصنفة، حسب تصنيف الفيفا في التصويت على جائزة الكرة الذهبية.

فاز الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، يوم الاثنين الماضي بالنسخة الأخيرة من جائزة الكرة الذهبية، ليرفع رقمه القياسي بعد فوزه بها 8 مرات، في مسيرته بعد تتويجة بكأس العالم 2022.

ميسي

وتغير نظام الكرة الذهبية في النسختين الأخيرتين للجائزة، وتحديدًا منذ عام 2022، حيث أخذ في الاعتبار الأداء خلال الموسم الرياضي، وليس خلال السنة التقويمية.

الحفل الذي كان يقام دائمًا في باريس، من الممكن الآن أن يقام في مدن أخرى، وربما يتم إلغاء جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت قائمة منذ عام 2011، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يعلن عن ذلك رسميًا.