الهلال السعودي يستعيد ثنائي ناري أمام الفتح

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن بشرى سارة لجماهير نادي الهلال قبل المواجهة المرتقبة أمام الفتح في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويواجه الهلال نظيره الفتح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وستقام مواجهة الهلال أمام الفتح على ملعب ” الأمير عبدالله بن جلوي” ضمن مباريات دوري روشن السعودي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة” الرياضية” السعودية فإن البرتغالي روبن نيفيز وعبد الإله المالكي قد شاركا في تدريبات الهلال الجماعية عقب تعافيهما من الأنفلونزا ليصبحا جاهزان لمواجهة الفتح.

ويغيب مصعب الجوير بسبب إصابة مفصل القدم، وسلمان الفرج الذي لم تكتمل جاهزيته بعد إصابة عضلة الفخذ.