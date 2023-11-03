رونالدو ضد محمد شريف.. تشكيل النصر المتوقع لمباراة الخليج في الدوري السعودي

يلتقي المصري محمد شريف مهاجم فريق الخليج، نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي.

وستقام مباراة النصر بقيادة رونالدو ضد نظيره الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف، مساء غدا السبت على ملعب الأول بارك، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الخليح

استقر لويس كالسترو المدير الفني لفريق النصر، على تشكيل فريقه لمباراة نظيره الخليج، في الدري السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبد الله مادو، عبد الإله العمري.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا.

الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل الخليج المتوقع لمباراة النصر

في حراسة المرمى.. مروان الحيدري.

خط الدفاع.. محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوشو، خالد ناري.

الوسط.. إيفو رودريجيز، محمد شريف، فابيو مارتينيز، عبدالاله هوساوي، سعيد آل حمسل.

الهجوم.. وو يونج جانج.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الخليج، في المركز الثالث عشر، برصيد 10 نقاط.