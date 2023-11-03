ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال لمباراة الفتح في الدوري السعودي

أعلن الأرجنتيني خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل فريقه لمباراة الفتح في مسابقة دوري روشن السعودي.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي على أرضية ستاد «مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

وستنطلق مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل الهلال لمباراة الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في الدفاع: ياسر الشهراني – كوليبالي – على ال بليهي – سعود عبد الحميد.

الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – ميشايل ديلجادو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – مالكوم.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، جمعهم من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراتين، سجل لاعبوه 30 هدفاً، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

بينما يتواجد فريق الفتح في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة جمعهم من 11 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل مباراتين، وخسر مثلهما، استقبلت شباكه 11 هدفا، وسجل لاعبوه 28 هدفا.