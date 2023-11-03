موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب في دوري نايل

نقدم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضد نظيره المقاولون العرب في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل المصري.

موعد مباراة الاهلي ضد المقاولون العرب

ستقام مباراة الاهلي والمقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

وستنطلق مباراة الاهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت، بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية، على ستاد المقاولون العرب.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاولون العرب

سيتم نقل مواجهة الاهلي والمقاولون العرب عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الحاصلة على حقوق البث لبطولة الدوري المصري، حصريا.

ويفقد الاهلي عدد من اللاعبين على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا، بسبب الإيقاف؛إذ ينفذ عقوبة الإيقاف لمدة 6 لقاءات فضلًا عن رضا سليم بسبب الإصابة التي تعرض لها بكسر في عظمة الترقوة.

ويواصل غياب كريم فؤاد عن المشاركة مع الاهلي ، لعدم تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة إلى جانب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لعدم جاهزيتهما الفنية بصورة كبيرة.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فريق المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.