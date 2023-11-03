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كولر يستعين بمدرب السلة داخل الاهلي.. كواليس مثيرة

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مارسيل كولر - الأهلي

مارسيل كولر - الأهلي

استعان السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بعضو جديد داخل جهازه الفني عقب الخروج من الدوري الأفريقي أمام صن داونز.

وقرر كولر تواجد محمد الشيحي، أخصائي اللياقة البدنية والتأهيل، مدرب كرة السلة في جهازه الفني داخل النادي الاهلي.

ويعود السر وراء انضمام الشيحي لجهاز كولر كونه جاء لتنفيذ مهمة جديدة هي تأهيل اللاعبين للمباريات، لاسيما العناصر العائدة من الإصابة.

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وأشاد المدرب السويسري بقدرة مدرب اللياقة الجديدة في رفع الكفاءة البدنية للفريق، الأحمر نظير ضغط المباريات التي يعاني منها الشياطين في الفترة الأخيرة.

وظهر ” الشيحي” في الساعات الماضية داخل جدران مختار التتش مقر القلعة الحمراء بعدما استقالته من عمله كمدربًا للياقة البدنية لفريق الاهلي لكرة السلة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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