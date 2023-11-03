مانشستر يونايتد يعلن حجم إصابة كاسيميرو ومدة غيابه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة عن حجم إصابة الدولي البرازيلي كاسيميرو نجم وسط الشياطين الحمر ومدة غيابه عن الملاعب.

وتعرض كاسيميرو لإصابة قوية أثناء مشاركته مع مانشستر يونايتد أمام فريق نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال مانشستر يونايتد في بيانه الرسمي “سيغيب كاسيميرو عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة فى أوتار الركبة تعرض لها خلال هزيمة كأس كاراباو أمام نيوكاسل يونايتد الأربعاء”.

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وانهى البيان، “تم سحب لاعب خط الوسط البرازيلي بين الشوطين بسبب هذه المشكلة، وكشف التقييم اللاحق عن إجهاد سيبعده عن الملاعب لعدة أسابيع”.

وودع فريق مانشستر يونايتد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عقب الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي على ملعب “أولدترافورد”.