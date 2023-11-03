"ظلمنا هؤلاء".. تعليق ناري من محمد بركات على صفقة موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى محمد بركات، نجم الأهلي السابق ، حزنه وعدم رضاه من مستوى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر مؤكدا أنه ليس جاهزاً بالمرة رغم نجوميته الكبيرة من قبل أثناء تجاربه السابقة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال محمد بركات خلال تقديمه برنامجه عبر قناة المحور: "موديست لاعب صاحب تاريخ كبير ولا ينكر أحد ذلك ولكنه ليس جاهزاً للمشاركة مع الأهلي في المباريات".

أضاف: "أتذكر منذ عام تقريباً كان موديست نجم الشباك في لقاء بايرن ميونيخ بالدوري الألماني وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل، وللأسف الثنائي محمد شريف ووليد أزارو تعرضا لظلم واضح رغم أنهما امتلكا قدرات تهديفية كبيرة وسجلا العديد من الأهداف".