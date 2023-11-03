نجم الأهلي يعلنها: اتمنى خسارة صن داونز في نهائي السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى عماد النحاس، نجم الأهلي الأسبق ، تمنياته بتتويج الوداد المغربي بلقب الدوري الأفريقي على حساب صنداونز الجنوب أفريقي.

وكان صنداونز تأهل لنهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي على حساب الأهلي ويواجه الوداد المغربي بعد تأهله هو الآخر بعد إقصاء الترجي التونسي.

وقال عماد النحاس في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور:" الوداد المغربي سبق وأن حقق نتائج جيدة ضد صنداونز ويستطيع التعامل مع المباراة النهائية بشكل مناسب".

وأكمل "النحاس": "الوداد فريق يملك الخبرات وهو الأكثر قدرة على تحقيق الفوز في النهائي، وشاهدناه في المواسم الماضية يتواجد باستمرار في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا".