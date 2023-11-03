بعد وداع دوري السوبر الأفريقي.. أول إجراء من الأهلي تجاه كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي قررت اجتماعا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد الخروج من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعا لاجتماع مع لجنة التخطيط وسيحضر جزء منه مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومترجمه.

وأوضح المصدر أن الاجتماع سوف يشهد مناقشة العديد من الأمور التي تخص الفريق الأول ومسيرته المقبلة، والحديث حول أسباب تراجع الفريق وإحتياجاته للفترة المقبلة.

وأكمل المصدر أن الحديث عن إجراء أي تغييرات بالجهاز الفني والإداري ليس صحيحا، ولكن الجلسة من أجل الحديث عن تصحيح مسار الفريق الأول، في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي ودع مؤخرا بطولة دوري السوبر الأفريقي، على يد صنداونز الجنوب أفريقي.