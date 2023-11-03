شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة ترشيح موسيمانى لتدريب الزمالك.. ومصير أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت العديد من الأنباء، خلال الساعات الماضية، حول دخول مسئولى نادى الزمالك في مفاوضات مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني الأسبق للأهلى، لتدريب الفارس الأبيض خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وفى سلسلة "

س و ج"التي يقدمها الخليج 365 لمتابعيه نكشف الحقيقة كاملة. س: متى أثيرت أنباء مفاوضات الزمالك مع موسيمانى؟

ج: بعد خسارة فريق الزمالك أمام إنبى بنتيجة هدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى Nile تعالت الأنباء التى زعمت دخول مسئولي القلعة البيضاء فى مفاوضات مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتولى قيادة فريق وإعادته إلى المسار الصحيح.

س: ما رد مسئولى الزمالك على التفاوض مع موسيمانى؟

ج: أكد مسئولو الزمالك تمسكهم ودعمهم الكامل للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، ومنحه الفرصة كاملة، خاصة أن وجهة نظرهم تبنى على أن الفريق لم يتم تدعيمه بصفقات قوية بسبب أزمة إيقاف القيد، وبالتالي من المبكر الحكم على المدير الفني.

وأكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية، أنه لا أساس من الصحة للتفكير أو التفاوض مع موسيماني من تدريب الزمالك الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينطبق على جميع المدربين.

س: وماذا قال أوسوريو عن أنباء رحيله عن الزمالك؟

ج: كشف الكولومبي خوان كارلوس حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الفترة الحالية بشأن اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء، مؤكداً أنه لا أساس لها من الصحة، موضحاً أنه متمسك بالبقاء مع فريقه.

وأكد أوسوريو فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أنه سعيد بتدريب فريق كبير مثل الزمالك، وأنه سيبذل قصارى جهده لإعادة الفريق الأبيض إلى المسارالصحيح، مشيراً إلى أنه سيعطى الفريق بكامل قوته بنسبة 100% موجها رسالة إلى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، مطالباً فيها بالوفاء بالتزاماته ومستحقاته وكذلك اللاعبين.

س: هل جمعت جلسة بين مسئولي الزمالك وأوسوريو؟

ج: المسئولون عن ملف الكرة فى الزمالك أحمد سليمان وحسين اجتمعا بالجهاز الفني واللاعبين، وليس أوسوريو فقط، لتحفيزهم ومنحهم الثقة لتحسين النتائج الفترة المقبلة من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء التي تنتظر منهم الكثير.

س: ما هي طلبات أوسوريو من مسئولي الزمالك؟

ج: طلب أوسوريو من مسئولو نادى الزمالك تجهيز مستحقات الجهاز الفني واللاعبين، وهو ما يعكف عليه المسئولون في الوقت الحالي، لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وغلق هذا الملف بشكل نهائي.