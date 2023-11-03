شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة فى مواجهة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى وأحمد سامى، المديرين الفنيين للاتحاد السكندرى وسموحة، تشكيل المباراة التى تجمعهما بعد قليل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى Nile.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

المهدي سليمان، في حراسة المرمي.

خط الدفاع: محمود شبانه،إسلام أبو سليمه،هشام صلاح،كريم الديب.

خطالوسط:خالد الغندور، عمر الوحش، أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم:مابولولو، مورو ساليفو، بنجامين بواتينج.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

الهاني سليمان، في حراسة المرمي.

خط الدفاع: محمد المغربي، حسين فيصل، فادي فريد، لحسن دهدوه.

خط الوسط: محمود وحيد، محمد سعيد، محمد مصطفى.

خط الهجوم:طارق علاء، عمرو قلاوه، دوكوا دودو.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 8 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على سيراميكا بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية تلقى الهزيمة 3-1 من الإسماعيلي، وتعادل مع الجونة 2-2 ، والتعادل مع بلدية المحلة 2-2، وفي الجولة الأخيرة الفوز على المقاولون العرب 2-3.

ويأتي سموحة في المركز السابع برصيد 8 نقاط، من فوزين على حساب بلدية المحلة، والمقاولون العرب، وتعادلين أمام الجونة وزد، والخسارة من الزمالك.