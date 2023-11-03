شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وزد إف سى فى الدوري قبل مواجهة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، اليوم الجمعة، لمواجهة زد إف سى عقب الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة الماضى باستاد عثمان أحمد عثمان فى الأسبوع الخامس من عمر دوري Nile

وتسلم الكولومبى أوسوريو من أفراد جهازه المعاون تقريراً مفصلاً عن فريق زد، استغله فى تحديد طريقة اللعب التى يعتمد عليها مجدى عبد العاطى المدير الفني.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بترتيب جدول الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز مرتين وتعادل مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويحتل زد إف سى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 5 مباريات حقق فوزين وثلاثة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 7.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وزد إف سى فى دوري Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



