شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى دوري Nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الجمعة، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد، السبت، باستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile )

ويحدد كولر قائمة الفريق عقب مران اليوم لخوض مباراة الغد التى تُعد الثالثة للأحمر في المسابقة المحلية هذا الموسم، حيث خاض مواجهتين فقط فى بطولة الدوري أمام المصري والإسماعيلي وفاز خلالهما، وتأجلت 3 مواجهات له في فترة مشاركته ببطولة دوري السوبر الأفريقي، ويحتل الأهلي المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراتين.

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب

يواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من الدوري

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضى، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.





القناة الناقلة لمباراة الاهلى والمقاولون العرب

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



