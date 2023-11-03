7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها يلتقى فريقا الزمالك وزد فى السابعة مساء اليوم، الجمعة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى «Nile».

كولر يفاضل بين موديست وصلاح محسن لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

يفاضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، بين الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن لقيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراته أمام المقاولون العرب غداً السبت فى الجولة السادسة من دوري nile. خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة منتخبى الكونغو ومالى لخوض مباريات ودية فى المعسكر المقبل للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالي، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

يلتقى فريقا الزمالك وزد في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى «Nile» في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في جدول الترتيب خاصة أن الأبيض يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط وفوزه يعنى اقتحام المربع الذهبى،بينما يحجز زد المركز الثالث برصيد 9 نقاط وانتصاره يمنحه احتلال الوصافة بالتساوى مع مودرن فيوتشر وينتظر نتيجة الأخير أمام إنبى فى ذات الأسبوع.

واصل أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومى لاعبو فريق الإسماعيلى، تدريباتهم التأهيلية والبدنية من أجل التعافى نهائيا من الإصابات التي عانوا منها في الفترة الماضية.

يستضيف سيراميكا نظيره بيراميدز على ملعب السويس الجديد فى السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى nile.