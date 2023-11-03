شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين أبطال صراع بين الأهلى والزمالك فى يناير المقبل.. عمر كمال أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب موسم الانتقالات الشتوية، والذى سيشهد منافسة قوية بين القطبين الاهلى والزمالك فى بعض اللاعبين، لدعم الفريق في المباريات المتبقية من الموسم، والتركيز على بعض المراكز التى تحتاج إضافة قوية.

ويسعى مسئولو القطبين الأهلى والزمالك لمتابعة بعض اللاعبين المتألقين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" وذلك لبدء التفاوض معهم والحديث مع أنديتهم.

ويأتى 3 أسماء لاعبين حالياً على الساحة الرياضة يتفاوض مسئولو الأهلى والزمالك لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهم..

عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر

تألق عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر مع فريقه خلال الـ5 مباريات التى خاضهم في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" والكونفدرالية الأفريقية، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

وينتهي عقد عمر كمال مع فيوتشر بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله قريبا من الرحيل في ميركاتو الشتاء للحصول على أكبر استفادة مالية منه.

أسامة جلال مدافع فريق بيراميدز

يعد أسامة جلال، مدافع فريق بيراميدز، من الأبرز المدافعين فى مصر على مستوى الأداء القوى ولديه خبرة كبيرة بسبب التواجد مع المنتخب منذ الصغر، والاعتماد عليه بصفة أساسية.

ويُعد أسامة جلال واحداً من اللاعبين الذين تم ترشيحهم للانضمام للأهلي قريباً بفضل قدراته الفنية الجيدة، كما أنه مازال صغيرا (26 عاماً)، لكن مسئولى القلعة الحمراء تأكدوا من صعوبة إتمام الصفقة فى يناير وربما مع نهاية الموسم الجارى لذا أغلقوا فكرة ضم اللاعب وقرروا البحث عن بديل.

أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبى

ظهر أحمد أمين "أوفا" مهاجم فريق إنبى بشكل قوى في مباريات الفريق البترولى ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث شارك فى 3 مباريات وتمكن من تسجيل هدفين.

وقال أوفا في تصريحات تليفزيونية، "لم يتحدث معي أحد من الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية". وأضاف لاعب إنبي، أن هدفه خلال الفترة المقبلة أن اتواجد مع المنتخب الوطني.

وأوضح أن وكيله يعمل حاليا على عدم إشغاله بالمفاوضات مع الأندية حتى لا يتأثر تركيزه.