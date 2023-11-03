شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب الوداد المغربي أسامة فلوح بعد حادث سير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى نادي الوداد المغربي لاعبه السابق أسامة فلوح الذي توفي بعد أسابيع من تعرضه لحادث سير خطر.

وكان فلوح، 24 عاماً، قد تعرض لحادث يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اصطدام سيارته التي كان يستقلها مع أصدقائه، بشاحنة كبيرة.

ونشر الوداد بياناً رسمياً، قال فيه: «أسامة فلوح في ذمة الله، بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب الإداري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح».

وأضاف بيان النادي: «وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم السيد سعيد الناصيري (رئيس النادي) أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والأطقم والإداريين، وجميع المستخدمين، إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة». يشار إلى أن أسامة فلوح كان قد انضم إلى الوداد في الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من أنجيه الفرنسي في صفقة المجانية.

ورحل الظهير الأيسر المغربي دون أن يلعب أي دقيقة مع الوداد في المباريات الرسمية. وسبق له اللعب لأندية ستراسبورغ الفرنسي وأنجيه الفرنسي والفتح الرباطي المغربي.