الامارات | اتحاد بناء الأجسام ينظم دورة محكمي اللياقة البدنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية عن تنظيمه أمس دورة لمحكمي اللياقة البدنية بمشاركة 17 رياضيا، وبالتعاون مع الدفاع المدني في عجمان. وشملت محاضرات نظرية وعملية، قدمها عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي والمحاضرين أحمد عبدالله ال علي، ومحمد عبدالكريم.

وشملت محاور الدورة، أسلوب تقييم الحركات، وكيفية تفادي الضغوط التي يتعرض لها المحكمين خلال المنافسات، وشرح مفهوم التنبؤ بالأخطاء التكتيكية، والسلامة البدنية للاعبين والمدربين والاداريين، وشرح النظام الهيكلي لطاقم المحكمين اثناء المنافسات.