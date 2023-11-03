الدوري المصري.. مابولولو يحرز الهدف الأول للاتحاد السكندري أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الاتحادالسكندري على نظيره سموحة بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لزعيم الثغر مهاجم الفريق مابولولو في الدقيقة 60 من زمن المباراة ليعطى التقدم للاتحاد السكندري حتى الأن.

ويلعب الاتحاد السكندري بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة - هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ساليفو مورو - عمر الوحش

في الهجوم: أحمد عادل- مابولولو - بنجامين بواتينج