الاتحاد وسموحة تعادل سلبي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، بين فريق الاتحاد السكندري و نظيره سموحة، فى المباراة التى تجمع الفريقين، حاليًا، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري.

ولعب الاتحاد السكندري بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة - هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ساليفو مورو - عمر الوحش

في الهجوم: أحمد عادل- مابولولو - بنجامين بواتينج

فيما جاء تشكيل سموحة كالأتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – ميدو مصطفى– طارق علاء – محمود وحيد

الوسط: لحسن دهدوه – دوكو دودو – عمرو قلاوة - حسين فيصل

الهجوم فادي فريد – محمد سعيد مكرونة