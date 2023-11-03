الاتحاد وسموحة تعادل سلبي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، بين فريق الاتحاد السكندري و نظيره سموحة، فى المباراة التى تجمع الفريقين، حاليًا، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري.
ولعب الاتحاد السكندري بتشكيل كالتالى:
في حراسة المرمى: المهدي سليمان
في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة - هشام صلاح
في الوسط: خالد الغندور- ساليفو مورو - عمر الوحش
في الهجوم: أحمد عادل- مابولولو - بنجامين بواتينج
فيما جاء تشكيل سموحة كالأتي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: محمد مغربي – ميدو مصطفى– طارق علاء – محمود وحيد
الوسط: لحسن دهدوه – دوكو دودو – عمرو قلاوة - حسين فيصل
الهجوم فادي فريد – محمد سعيد مكرونة