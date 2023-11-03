حمدي فتحي يسجل هدف الوكرة الأول في شباك قطر.. فيديو

سجل حمدي فتحي هدف الوكرة الأول في شباك قطر، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري القطري.

ويستضيف الوكرة نظيره قطر، على ملعبه، في إطار لقاءات اليوم الأخيرة من الجولة الثامنة لدوري نجوم قطر، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجاري.

ونجح حمدي فتحي لاعب الوكرة في هز شباك قطر بالهدف الأول في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة، ليضع فريقه في المقدمة حتى الآن.

ورفع حمدي فتحي رصيده إلى الهدف الثاني في دوري نجوم قطر، بعدما شهدت شباك المريخ على هدفه الأول بقميص الوكرة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وانتقل حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من النادي الاهلي، ليخوض رحلته الاحترافية الأولى في مسيرته.

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ووصلت مساهمات حمدي فتحي إلى 3 مساهمات، بهدفين وصناعة وحيدة، حتى الآن بعد 8 مباريات بقميص الفريق.