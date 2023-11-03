جوارديولا يكشف رد فعل مثير من هالاند بعد خسارة الكرة الذهبية

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رد فعل مثير للنرويجي إيرليج هالاند نجم الفريق، بعد خسارة الكرة الذهبية للعام 2023.

وخسر إيرلينج هالاند الكرة الذهبية أمام البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، الذي حصد الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه.

وقال جوارديولا في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” قبل الحديث عن أي شيء أريد أن أبارك لـ ميسي على تحقيق الجائزة، كما أنني أريد أن أعرب عن سعادتي بالتواجد هناك “.

وأضاف:” في الماضي لم يكن لنا تواجد في مثل هذه المحافل وهذا أمر مهم جدًا، وربما العام القادم نواصل التواجد إذا ما استمر العمل بنفس النسق وتحقيق الألقاب كفريق “.

اقرأِ أيضًا: رونالدو ضد محمد شريف.. تشكيل النصر المتوقع لمباراة الخليج في الدوري السعودي

وتابع:” أنا رأيته سعيد اللاعب يمتلك بالفعل مسيرة كاملة أمامه وربما العام القادم يكون على موعد مع تحقيقها، لكنه لم يحزن من هذا بالعكس كان سعيد أنه نافس لاعبين مثل ميسي ومبابي وجميع اللاعبين “.

وأردف:” فرح بالجوائز الأخرى التي حققها فكانت ليلة كبيرة بالنسبة له وللسيتي بكل تأكيد بتحقيق جائزة أفضل نادي “.