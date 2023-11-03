المساهمة الـ17.. ميتروفيتش يفتتح أهداف الهلال في شباك الفتح بالدوري السعودي “فيديو”

افتتح الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أهداف فريقه في شباك الفتح، بمسابقة دوري روشن السعودي.

وتقدم ميتروفيتش لفريق الهلال على نظيره الفتح في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي على أرضية ستاد «مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

وأحرز ميتروفيتش هدف الهلال في شباك الفتح بالدقيقة الخامسة من اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، تم احتسابها بعد اعاقة من سعيد خالد باعطيه لمحاولة مرور سالم الدوسري يسار منطقة الجزاء.

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وساهم ميتروفيتش مع الهلال منذ انضمامه في 17 هدفًا، حيث خاض 15 مباراة مع الزعيم في جميع المسابقات، سجل 15 هدفا، وصنع 2 أسيست.

تشكيل الهلال لمباراة الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في الدفاع: ياسر الشهراني – كوليبالي – على ال بليهي – سعود عبد الحميد.

الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – ميشايل ديلجادو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – مالكوم.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز الرابع، برصيد 23 نقطة.