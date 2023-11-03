اخبار الرياضه

المساهمة الـ17.. ميتروفيتش يفتتح أهداف الهلال في شباك الفتح بالدوري السعودي “فيديو”

0 نشر
0 تبليغ

ميتروفيتش - الهلال السعودي

ميتروفيتش - الهلال السعودي

افتتح الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أهداف فريقه في شباك الفتح، بمسابقة دوري روشن السعودي.

وتقدم ميتروفيتش لفريق الهلال على نظيره الفتح في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي على أرضية ستاد «مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

وأحرز ميتروفيتش هدف الهلال في شباك الفتح بالدقيقة الخامسة من اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، تم احتسابها بعد اعاقة من سعيد خالد باعطيه لمحاولة مرور سالم الدوسري يسار منطقة الجزاء.

اقرأ أيضا.. فتوح يثير الجدل برسالة غامضة قبل مباراة الزمالك وزد في الدوري

وساهم ميتروفيتش مع الهلال منذ انضمامه في 17 هدفًا، حيث خاض 15 مباراة مع الزعيم في جميع المسابقات، سجل 15 هدفا، وصنع 2 أسيست.

تشكيل الهلال لمباراة الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في الدفاع: ياسر الشهراني – كوليبالي – على ال بليهي – سعود عبد الحميد.

الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – ميشايل ديلجادو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – مالكوم.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز الرابع، برصيد 23 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا