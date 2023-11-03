فتوح يثير الجدل برسالة غامضة قبل مباراة الزمالك وزد في الدوري

أثار أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل، لرسالة غامضة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره زد في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وكتب أحمد فتوح عبر الاستوري الخاص به على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور “انستجرام” “قول الحقيقة، وازعج الناس أفضل من الكذب لإرضاء الناس”.

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وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل.

ولم يتم التوصل حتى الآن بين فتوح والزمالك لاتفاق من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمرت جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح – حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد “دونجا” – محمد أشرف “روقا” – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم ” أوباما ” .

خط الهجوم : ناصر منسي – سيف الجزيري -سامسون أكينيولا