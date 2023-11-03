لأسباب تأديبية.. أوسوريو يستبعد ثلاثي الزمالك من مواجهة زد قبل انطلاقها

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، استبعاد الثلاثي محمد صبحي، مصطفى الزناري وأحمد فتوح، من قائمة مباراتهم ضد زد.

وسيحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على زد في المباراة التي ستنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استبعاد الثلاثي محمد صبحي، مصطفى الزناري وأحمد فتوح، من قائمة مباراتهم ضد زد، قبل انطلاقها بساعات.

وجاء ذلك لأسباب تأديبية، بسبب خروجهم من المعسكر الخاص بالمباراة ليلًا دون الحصول على إذن الجهاز الفني، وتم اتخاذ قرار استبعادهم من قبل عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وقرر أوسوريو استدعاء الثلاثي عبد الرحمن نفاد و عمرو السيسي ومحمد حسام بيسو لقائمة الفريق لخوض مباراة زد المقرر لها مساء اليوم.

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ومن المقرر أن يقدم عبد الواحد السيد مذكرة رسمية إلى إدارة الكرة بقيادة أحمد سليمان وحسين السيد مع رفع الأمر لمجلس الإدارة للبت في أمر الثلاثي بعد خروج اللاعبين من المعسكر ليلة أمس دون الحصول على إذن..