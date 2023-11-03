شكرا لقرائتكم خبر عن فضية وبرونزية لمنتخب مصر فى بطولة العالم الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات وزنى 65 كجم و97 كجم في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج وزن 65 كجم كالتالي:-

- البطل الجزائري حسين بطير يحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 190 كجم.

- البطل المصري مندي أحمد عبد العظيم يحصد الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 120 كجم.

- كابوما مكسور لاعب ناميبيا يحصل على الميدالية البرونزية بعد رفع ثقل 75 كجم.

بينما جاءت منافسات وزن 95 كجم كالآتي:-

- أندريا كوارتو بطل إيطاليا يحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 206 كجم.

- ستيفان روسكا بطل مولدوفا يحصل على الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 201 كجم.

- عبد الباسط موسى البطل المصري يحصد الميدالية البرونزية بعد رفع ثقل 201 كجم.

ويحضر منافسات البطولة كلًا من الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، و الدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، غينيا، كينيا، مصر“.

وتستكمل منافسات اليوم الأول، بمشاركة اللاعبة صفاء محمد، في منافسات وزن 73 ك، كما تشارك أيضًا إيمان شلبي في وزن 73 ك.

وتشارك الثلاثي طه عادل وفؤاد السيد وعادل الحوت في منافسات وزن 54 ك.

كما يشارك الثنائي محمد المنياوي وحسام الجعفري في منافسات وزن 59 ك.

ويختتم المنتخب المصري منافسات اليوم الأول، بمشاركة الثنائي مظهر تمام وحسن العطار في تمام الساعة السادسة إلا ثلث مساءً في وزن 80 ك، كما يشارك الثنائي محمد صبحي ومحمد حسين في ذات التوقيت بمنافسات وزن 88 ك.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين، وقد استعد المنتخب جيدًا لها فقد بدأها بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأولمبي بالمعادي، وتم انتقاله إلى فندق الإقامة بصالة حسن مصطفى.