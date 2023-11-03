شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم أوغندا 9/ 1 ويصعد لنهائى بطولة أفريقيا للهوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للهوكى على نظيره الأوغندي بنتيجة 9/1 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها جنوب أفريقيا، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ليتأهل للمباراة النهائية.

وحقق منتخب مصر لرجال الهوكى الفوز على زامبيا بنتيجة 4/1 أمس الأول الأربعاء، فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية، كما فاز على غانا بنتيجة 1/ 0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2 /0 فى أولى مواجهاته بالبطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من اللاعبين، أحمد جمال وأحمد عبد الحكيم وأحمد محمد وأشرف سعيد ومحمد جمال وحسام الدين رجب وحسام محمود وسعيد أحمد وعمرو سيد وكريم عاطف ومحمد أحمد على ومحمد نصر ومحمود حسين ومحمود ممدوح ومصطفى رجب ومصطفى طارق ومصطفى منصور.

ويرأس بعثة المنتخب رامى محمد بدر عضو مجلس الإدارة ويقود المنتخب فنيا طاهر نذير ومعه أنيس محمد مدرب عام وأحمد عز مدير الفريق.