شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين سموحة والاتحاد السكندرى فى الشوط الأول بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الاتحاد السكندرى وسموحة سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حالياً باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى Nile.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

المهدي سليمان، في حراسة المرمي.

خط الدفاع: محمود شبانه،إسلام أبو سليمه،هشام صلاح،كريم الديب.

خطالوسط:خالد الغندور، عمر الوحش، أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم:مابولولو، مورو ساليفو، بنجامين بواتينج.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

الهاني سليمان، في حراسة المرمي.

خط الدفاع: محمد المغربي، حسين فيصل، فادي فريد، لحسن دهدوه.

خط الوسط: محمود وحيد، محمد سعيد، محمد مصطفى.

خط الهجوم:طارق علاء، عمرو قلاوه، دوكوا دودو.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 8 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية تلقى الهزيمة 3-1 من الإسماعيلي، وتعادل مع الجونة 2-2 ، والتعادل مع بلدية المحلة 2-2، وفي الجولة الأخيرة الفوز على المقاولون العرب 2-3.

ويأتي سموحة في المركز السابع برصيد 8 نقاط، من فوزين على حساب بلدية المحلة، والمقاولون العرب، وتعادلين أمام الجونة وزد، والخسارة من الزمالك.