شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على زد إف سى فى القيمة التسويقية وزيزو الأغلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جماهير الزمالك مواجهة قوية أمام زد، فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى « Nile » فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه فى جدول الترتيب.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق زد إف سى 4.98 مليون يورو.

ويعد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك هو أغلى لاعب فى صفوف الفريق الأبيض بقيمة 5 ملايين يورو، فيما يعد أحمد العش لاعب زد إف سى هو الأغلى بقيمة 500 ألف يورو.

ويدخل فريق زد المباراة طامحاً فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، وبحثاً عن عودة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الرابعة بمسابقة دورى nile أمام سموحة، خاصة أن الفريق الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة يرغب فى التقدم أكثر فى جدول الدورى.

من جهته طالب مجدى عبد العاطى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى زد، لاعبيه بضرورة التركيزأمام الزمالك، محذرا إياهم من الأخطاء الدفاعية اليوم والتي من الممكن أن تكلفهم خسارة المباراة، الأمر الذى استمع إليه اللاعبون جيدا ووعدوه بتنفيذ التعليمات.





ينتظر جماهير الزمالك مواجهة فريقهم مع زد المقرر لها على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى «Nile» في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في جدول الترتيب.