شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يرفعون شعار "الذهب لا يصدأ".. الشحات مبروك وكرم جابر وفاطمة عمر أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "السن مجرد رقم".. مقولة تتردد كثيرا خاصة فى الوسط الرياضى، وهناك أكثر من نجم فى الألعاب الأخرى تألقوا بعد الأربعين وبعد الخمسين أيضاً وأثبتوا أن البطولات والألقاب لا ترتبط بعمر أو سن محدد، ومن هؤلاء النجوم الشحات مبروك فى كمال الأجسام، كرم جابر فى المصارعة، فاطمة عمر رفع الأثقال البارالمبى، ونجوى غراب فى السباحة.

كرم جابر كرم جابر شارك مؤخرا فى بطولة العالم للمصارعة للرواد التى أقيمت باليونان وتوج بالميدالية الذهبية، رغم أنه تخطى الـ45 من العمر، ليثبت أن البطولة والتتويج بالذهب لا يبرتبط بسن.

الشحات مبروك

شارك الشحات مبروك بطل كمال الأجسام فى بطولة العالم التى أقيمت بإسبانيا خلال السنوات الماضية، وكان وقتها فى سن الـ56 وسط تحدٍ وإرادة كبيرة، لينال إشادة الجميع.





فاطمة عمر

فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبى حققت الكثير من الميداليات الأولمبية بعد تخطيها سن الـ40، وأصبحت أيقونة فى رفع الأثقال البارالمبى، ورمزا للعبة فى ظل الألقاب والميداليات التى حققتها فى الدورات الأولمبية.