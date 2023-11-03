شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وصبحى ماييلي فى هجوم بيراميدز أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا في بطولة الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفًا على سيراميكا في السابعة من مساء اليوم على استاد المقاولون العرب في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محم. حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - علي جبر - كريم حافظ - بلاتي توريه - يوسف أسامة - سيف جعفر - محمود أوكا - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز قمة الدورى برصيد 13 نقطة جمعهم من 4 أنتصارات وتعادل ولم يتذوق الفريق السماوى مرارة الخسارة هذا الموسم، وسجل لاعبيه 8 أهداف وأستقبلت شباكهم 4 أهداف.