فيتوريا فى مقصورة استاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك وزد

القاهرة - سامية سيد - يتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وأيمن عبد العزيز مدرب الفراعنة بمقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الزمالك وزد ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتقدم الزمالك على زد فى الوقت الحالى بهدف سجله التونسى سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما، خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل زد كلاً من.. حراسة المرمى .. على لطفى، خط الدفاع .. محمد سمير، مصطفى العش ، محمد أشرف ، على جمال، خط الوسط.. محمد أسماعيل ، بيتر موتوموسي ، عبدالله مجدى ، أحمد عاطف "قطة"، الهجوم.. شادى حسين ، مصطفى "زيكو".