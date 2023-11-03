شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يسيطر ويتقدم على زد بهدف "سيف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وزد التي تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولي فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وسيطر الزمالك بشكل كامل على مجريات الربع ساعة الأولى من اللقاء، ونجح سيف الدين الجزيرى فى تسجيل هدف التقدم بعد كرة عرضية من السنغالى إبراهيما نداى، ليسجل منها هدف التقدم، وفى الدقيقة 12 أهدر الفارس الأبيض فرصه هدف ثانى محقق.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما، خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل زد كلاً من.. حراسة المرمى .. على لطفى، خط الدفاع .. محمد سمير، مصطفى العش ، محمد أشرف ، على جمال، خط الوسط.. محمد أسماعيل ، بيتر موتوموسي ، عبدالله مجدى ، أحمد عاطف "قطة"، الهجوم.. شادى حسين ، مصطفى "زيكو".