شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح عقدة النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أوقف البطائح انطلاقة النصر القوية بعدما هزمه 2-صفر في استاد آل مكتوم، ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

وأكد البطائح عقدته للنصر، حيث أقيمت بينهما 3 مباريات في الدوري منذ صعود«الأحمر» في الموسم الماضي، وقد فاز البطائح مرتين وانتهت مباراة بينهما بالتعادل.

وسجل سيكو بابا في الدقيقة 39، وباولو هنريكي( 50 )هدفي البطائح، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، مقابل بقاء النصر برصيد 7 نقاط.

وكان النصر فاز على العين وتعادل مع شباب الأهلي، لكنه فشل في متابعة نتائجه الجيدة.

وقال الروماني رادوي مدرب البطائح:تركيز الفريق والالتزام بالضغط العالي على فريق النصر لعب دوراً كبيراً في الفوز.

وأضاف: اللاعبون طبقوا المطلوب منهم وكنا محظوظين كوننا سجلنا الهدف الأول ثم الثاني ولم اتوقع بعد سبع جولات ان يكون رصيدنا 11 نقطة وإذا أردنا ان نحافظ على السير في خط الانتصارات علينا أن نضحي ونتعامل كعائلة.

من جهته،قال غوران مدرب النصر ان فريق البطائح كان أكثر حضوراً وقوة وقتالاً في الملعب،وهو حصل على فرصتين وسجل منهما.