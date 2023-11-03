شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3 أهداف تاريخية عكسية.. حتا يحقق فوزه الأول في الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق حتا أول فوز له هذا الموسم بعد 6 هزائم على التوالي،بفوزه على الإمارات 4-2، في المباراة التي أقيمت على استاد نادي الإمارات، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

حصد حتا أول 3 نقاط في رصيده، فيما توقف الإمارات عند 5 نقاط.

تقدم حتا 3-0 مع نهاية الشوط الأول، وجاءت الأهداف عن طريق خالد الأصبحي في الدقيقة السابعة وسهيل عبدالله حارس الإمارات بالخطأ في مرماه بالدقيقة 10، وزميله فهد سبيل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 25.

وهذه ثاني مرة في مسيرته يسجّل حتا فيها 3 أهداف على الأقل في الشوط الأول بدوري المحترفين، بعد نوفمبر 2017 ضد الظفرة، فيما أصبح الإمارات أول فريق يسجّل هدفين عكسيين أو ذاتيين في مرماه في مباراة واحد بدوري المحترفين منذ الظفرة ضد النصر في ديسمبر 2020.

وفي الشوط الثاني وسع حتا الفارق بهدف رابع، سجله ألكسندر مركل في الدقيقة 49، وهو أصبح أول لاعب ألماني يسجّل في تاريخ دوري المحترفين.

وقلص الإمارات الفارق بعدما سجل سالم علي الهدف الأول في الدقيقة 59، ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة من تميمو وورو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65، لتصبح هذه أول مباراة في تاريخ دوري المحترفين تشهد تسجيل 3 أهداف ذاتية.