شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لسداسى الإسماعيلى لحل أزمة إهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على إضافة تدريبات تخصصية لسداسى الإسماعيلى لحل أزمة إهدار الفرص التى شهدتها المباريات الماضية فى دورى Nile.

وخضع لاعبو خط هجوم الاسماعيلى عبدالرحمن مجدى وياو أنور وباسم مرسى ومروان حمدى ومحمود الشبراوى ونادر فرج، لتدريبات تخصصيه سواء استغلال الفرص المتاحة أو التمركز الجيد أو التحرك بدون كره أو الضغط على المدافعين تحت إشراف ايهاب جلال الذى كان صارما جدا خلال هذه التدريبات.

وفشل الإسماعيلى فى تسجيل أى هدف فى 3 مباريات من الخمسة التى لعبها، حيث سجل 4 أهداف فقط فى 5 مباريات منها 3 أهداف فى مباراة الاتحاد، وهدف فى الأهلى، وفشل فى التسجيل أمام زد وفاركو والداخلية.

على جانب آخر، واصل أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومى لاعبو فريق الإسماعيلى، تدريباتهم التأهيلية والبدنية من أجل التعافى نهائيا من الإصابات التي عانوا منها في الفترة الماضية.

ويعمل أحمد سامح المعد البدنى في جهاز إيهاب جلال، على سرعة تجهيز الثلاثى للعودة للمشاركة في تدريبات الدراويش الجماعية وتدعيم صفوف الفريق في المباريات المقبلة.

وتأكد مشاركة الثلاثى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومى في التدريبات الجماعية بعد مواجهة الإسماعيلى مع طلائع الجيش الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى Nile.