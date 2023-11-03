شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون كالتالي:

إبراهيم نور الدين حكم ساحة، شريف عبد الله ووائل شعبان حكمين مساعدين، محمود وفا حكم رابع، محمود بسيوني حكم فار، وصبحي العمراوي حكم فار مساعد.

فيما اختارت لجنة الحكام لمباراة الجونة والداخلية والتي تقام على ستاد خالد بشارة طاقما تحكيميا مكون من: محمود الدسوقي حكم ساحة، أسامة السيد ومصطفى حسن حكمين مساعدين، أسامة إسماعيل حكم رابع، مصطفى الشهدي حكم فار، ووليد عبد الرازق حكم فار مساعد.

وجاء طاقم تحكيم مباراة بلدية المحلة وفاركو كالتالي: مصطفى عثمان حكم ساحة، أحمد نوفل وعمرو جمعة حكم مساعد، محمد العتباني حكم رابع، عبد العزيز السيد حكم فار، ومحمد عباس قابيل حكم فار مساعد.