شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على بيراميدز بهدف أحمد القندوسى فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا فى التقدم على بيراميدز بهدف نظيف فى الشوط الأول، فى المباراة التى تجمعهما حاليا على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى nile.

سجل الجزائرى أحمد القندوسى الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 21 بعدما تابع تسديدة قوية من صديق أوجولا التى تصدى لها أحمد الشناوى لتعود لأحمد القندوسى الذى يسددها لتصطدم بأحمد سامى وتغير مسارها وتدخل شباك الشناوى.

وأنقذ أحمد رمضان بيكهام هدف محقق من فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز الذى استغل تمريرة رائعة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة ليتصدى لها أحمد رمضان بجسده قبل وصولها لمرمى محمد بسام، ليضيع التعادل على بيراميدز فى الدقيقة 25.

وأهدر محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز فرصة التعادل فى الدقيقة 31 بعدما استلم تمريرة من عبد الله السعيد لينفرد بمحمد بسام ولكن يضعها بغرابة خارج مرمى سيراميكا.

وجاء تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محم. حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - علي جبر - كريم حافظ - بلاتي توريه - يوسف أسامة - سيف جعفر - محمود أوكا - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز قمة الدورى برصيد 13 نقطة جمعهم من 4 أنتصارات وتعادل ولم يتذوق الفريق السماوى مرارة الخسارة هذا الموسم، وسجل لاعبيه 8 أهداف وأستقبلت شباكهم 4 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر بـ4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلى حيث فاز فى مباراة وتعادل مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.