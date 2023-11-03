شكرا لقرائتكم خبر عن زد ينهى الشوط الأول متعادلا مع الزمالك 1 - 1 فى دورى Nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وزد التي تجمعهما حاليًا، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

وسيطر الزمالك بشكل كامل على مجريات الربع ساعة الأولى من اللقاء، ونجح سيف الدين الجزيرى فى تسجيل هدف التقدم بعد كرة عرضية من السنغالى إبراهيما نداى، ليسجل منها هدف التقدم، وفى الدقيقة 12 أهدر الفارس الأبيض فرصه هدف ثانى محقق.

مع بداية الربع ساعة الثانية بدأ فريق زد فى دخول المباراة وتشكيل خطورة على الفارس الأبيض، لكن لم ينجح أبناء مجدى عبد العاطى فى تسجيل هدف التعادل مع الأبيض.

وفى الدقيقة 31 سجل مصطفى "زيكو" هدف التعادل لزد فى شباك الفارس الأبيض، بعد "دربكة" فى دفاع الأبيض، واستمر ضغط فريق زد بشكل مكثف حتى نهاية الشوط الأول، وسط أخطاء دفاعية من لاعبى الزمالك.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما، خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل زد كلاً من: حراسة المرمى .. على لطفى، خط الدفاع .. محمد سمير، مصطفى العش، محمد أشرف، على جمال، خط الوسط.. محمد أسماعيل ، بيتر موتوموسي، عبدالله مجدى، أحمد عاطف "قطة"، الهجوم.. شادى حسين، مصطفى "زيكو".