شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته للمقاولون.. وكولر يحذر لاعبيه من تكرار الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة من مساء غد السبت باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile).

وبدأ الأهلي مران اليوم بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني تحدث خلالها مع اللاعبين عن أخطاء وقعوا فيها خلال مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الافريقي لكرة القدم وتسببت في خروج الأهلي من البطولة بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف نظيف في جنوب أفريقيا والتعادل السلبي بالقاهرة في مباراة الإياب.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بعدم تكرار هذه الأخطاء في مباراة الغد امام المقاولون من أجل الفوز لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري التي حققها هذا الموسم.

كما شهد المران تقسيمة قوية للاعبين ومران خاص لحراس المرمى ثم دخل الفريق معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد.