شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوافق على صرف دعم مالى لمنتخب رفع الأثقال بعد إنجاز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على صرف دعم مالي لبعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال، بعد حصوله على المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير لبعثة منتخب الأثقال واللاعبين على الجهد المبذول من جانبهم خلال منافسات البطولة وتحقيقهم المركز الثالث في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، ورفعهم علم مصر عاليًا بجميع المحافل الدولية، مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

وحصد المنتخب 7 ميداليات ببطولة العالم بالسعودية، بواقع 5 ذهبيات، وميدالية فضية، وأخرى برونزية، وضمت قائمة المنتخب المصري، 7 لاعبين، وهم: «سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبد العظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد».