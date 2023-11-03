شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تدعم معسكر أندية 6 أكتوبر ونجمة سيناء فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تحمل نفقات معسكر إقامة فريق نادي السادس من أكتوبر ونادي نجمة سيناء بمحافظة شمال سيناء، وذلك بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وفق القوانين واللوائح الإدارية المُنظمة لهذا الشأن.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا يأتي في ضوء حرص الوزارة على دعم الأندية الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية وبخاصة المحافظات الحدودية، وذلك من أجل ضمان استمرارية الأنشطة الرياضية والمشاركة في المنافسات المختلفة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى حرص الوزارة على استقرار الأوضاع بكافة الأندية الرياضية سواء من الناحية المالية أو الإدارية، باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية.