شكرا لقرائتكم خبر عن ديلسون كامونى يتقدم لفريق زد أمام الزمالك فى الدقيقة 81 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الأنجولي ديلسون كاموني لاعب فريق زد من إحراز هدف التقدم لفريقه فى مرمى الزمالك بالدقيقة 81 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصحب النتيجة 2-1 لصالح زد .

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما، خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل زد كلاً من: حراسة المرمى .. على لطفى، خط الدفاع .. محمد سمير، مصطفى العش ، محمد أشرف ، على جمال، خط الوسط.. محمد أسماعيل ، بيتر موتوموسي ، عبدالله مجدى ، أحمد عاطف "قطة"، الهجوم.. شادى حسين ، مصطفى "زيكو".