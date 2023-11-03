شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يشارك الوصل في صدارة دوري أدنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك شباب الأهلي، فريق الوصل في صدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على مضيفه اتحاد كلباء 3-1 في المرحلة السابعة.

وسجل عبد السلام محمد (47 بالخطأ في مرماه) وماتيو(50) وعزيز جانييف (54) أهداف شباب الأهلي، ولياندرو( 90+1) هدف كلباء.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الوصل المتصدر،وبقي الاتحاد برصيد 7 نقاط.

وقال محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي:" دخلنا المباراة من اجل تسجيل 4 اهداف على الأقل وعدم دخول مرمانا أي هدف،لاننا كنا نبحث عن الصدارة التي خسرناها في المرحلة الماضية".

وتابع" الاتحاد كلباء صعب علينا في الشوط الأول، لكن في بداية الشوط الثاني سجلنا بسرعة ثلاثة أهداف وحققنا الفوز وهذا الأهم بغض النظر عن ترتيبنا في المركز الثاني بفارق هدف عن الوصل".