شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يبتعد في صدارة الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حافظ الهلال على سجل انتصاراته في الدوري السعودي للأسبوع الخامس على التوالي،والاستمرار في الابتعاد بصدارة الترتيب بعد فوزه على مضيفه الفتح 2-0 في افتتاح الجولة الثانية عشرة ليصبح رصيد «الزعيم» 32 نقطة من 10 انتصارات وتعادلين،وحافظ على سجله بدون خسارة،في حين تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة وبات مهدداً بفقد مركزه الثالث الذي صعد له في الجولة الحادية عشرة.

تقدم الصربي ميتروفيتش للضيوف مبكراً في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء احتسبها الحكم الهندوراسي والتر لوبيز لمصلحة سالم الدوسري.

وعزز الدوسري انتصار فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 90+3 بعد فاصل مهاري تجاوز من خلاله أفضل لاعب آسيوي في 2023 مدافعي الفتح قبل التسديد بيسراه على يسار السويدي جاكوب ريني.

وفي حائل، قدم الطائي وضيفه الفيحاء مباراة مثيرة شهدت تسجيل 6 أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

واعطت النتيجة كل فريق نقطة واحدة ليصبح رصيد الفيحاء الثامن 15 نقطة،والطائي 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

تقدم الطائي 3-1 حتى الدقيقة 67 ليحدث بها الفيحاء «ريمونتادا» قوية اعادته للمباراة في ظرف ثلاث دقائق.

سجل أهداف الطائي أنديا وراكان الشملات وبرنارد مينساه خلال تسع دقائق «21 و24 و29»،وللفيحاء سجل أنتوني نواكايمي وهنري أونيكورو وساكالا في الدقائق 15 و 67 و70.