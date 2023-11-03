شكرا لقرائتكم خبر عن 7 دقائق تكفي شباب الأهلي لعبور اتحاد كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أستعاد شباب الأهلي بوصلة الانتصارات وعزز تواجده في صدارة الترتيب بالفوز الذي أنتزعه من مضيفه كلباء 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما في «معقل النمور» ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

بهذا الفوز يرفع «الفرسان» الغلة إلى 17 نقطة متساوياً مع الوصل في الصدارة، فيما مني كلباء بالخسارة الرابعة وتوقف رصيده عند النقاط السبع.

سيطر شباب الأهلي على أغلب مجريات اللعب في الشوط الأول لكنه أفتقد في الكثير من الاحيان للفاعلية والحلول الهجومية رغم أكتفاء أصحاب الأرض بالتنظيم الدفاعي والانكماش في المنطقة الخلفية رغبة في انهاء الـ45 دقيقة الأولى دون أستقبال أهداف.

أخطر الفرص التي لاحت لفريق الفرسان تسديدة اللاعب جويلهيرم داسيلفا المباغتة وأبعدها الحارس عيسى الهوتي ببراعة إلى ركنية، وكرة يحيى الغساني في مواجهة المرمى لكنها علت العارضة، كما كان لإصابة مؤنس دبور في الثلث الأول من عمر المباراة ومغادرته الملعب ليحل مكانه ماتيوس ليما تأثيره الهجومي.

في المقابل كانت للفريق الكلباوي عدد من المحاولات العكسية المضادة أخطرها تسديدة مهدي قائدي وتصدى لها الحارس حسن حمزة وكرة حبيب الفردان التي لم تجد المتابعة لينتهي الشوط الأول سلبياً خالياً من الأهداف.

فاجأ شباب الأهلي أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في غضون 7 دقائق مع انطلاقة الحصة الثانية بدأها مدافع كلباء عبد السلام محمد بالخطا في مرمى فريقه «نيران صديقة» في الدقيقة 47، قبل أن يحرز البرازيلي ماتيوس ليما هدف التقدم الثاني عند الدقيقة 50 بضربة رأسية رائعة، ثم أضاف الأوزبكي عزيز جانييف الهدف الثالث في الدقيقة 54 من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع في سقف المرمى، فيما أهدر كارتابيا انفراد كامل بالمرمى بفضل تصدي الحارس الهوتي، ليجد كلباء نفسه في وضع حرج ويدفع مدربه فرهاد مجيدي بكل أوراقة على دكة البدلاء في محاولة لتقليص الفارق ومقاسمة ضيفه السيطرة والهجمات، وبالفعل ينجح البرازيلي لياندرو سباداسيو بتسجيل هدف التقليص في الدقيقة 91 بعد فاصل من المراوغة والصناعة من جانب مهدي قائدي لينتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي.