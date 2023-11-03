شكرا لقرائتكم خبر عن دوري قفز الحواجز ينطلق السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق السبت أولى منافسات قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية بالموسم، وتستضيفها أكاديمية بوذيب للفروسية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي تتألف من 10 منافسات تجرى فعالياتها على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، خلال يومي السبت والأحد، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

وتعد منافسات السبت ثالث لقاء يجمع بين فرسان القفز من جميع الفئات على ميدان أكاديمية بوذيب منذ انطلاق الموسم، وتأتي بمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين الخاصة والجولة مع تمايز، وتتراوح ارتفاعات حواجزها حسب الفئات، من عند الحد الأدنى (80 90) سم لخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، وحتى الارتفاع 140 سم لفئة فرسان المستوى الأول.